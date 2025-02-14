Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih\'te Temaslara Devam Ediyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'nın Münih kentinde temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'nın Münih kentinde temaslarını sürdürüyor. Fidan, bu kapsamda Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu, Avusturya Şansölyesi Vekili ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü.