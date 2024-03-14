Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı

Türkiye-Irak güvenlik görüşmesinin sonuç bildirisi açıklandı. Türkiye-Irak ortak bildirisinde, "Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır" ifadesi yer aldı. Öte yandan Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı "ortak tehdit" olarak tanımlarken bu defa ilk kez "yasaklı örgüt" olarak tanımladı.