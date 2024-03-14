Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki temaslarını tamamlamasının ardından yarın yapılacak olan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere TSİ 22.55'te Azerbaycan'a geldi.
Başkent Bakü'de Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak olan Bakan Fidan'ın 11. Global Bakü Forumu'na da iştiraki bekleniyor.
Bakan Fidan, Bakü'den önce Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı günübirlik ziyarette Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya gelmiş, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki güvenlik toplantısına iştirak etmişti. - BAKÜ
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın hesabi değil hasbi bir ittifak olduğunu belirterek, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını vurguladı. Ayrıca yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'nin Derepazarı ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ve 30 büyükşehirde tam ittifakları olduğunu belirtti. Destici, ayrıca doğuda bazı illerde PKK'nın siyasi uzantısının kazanmasını engellemek için aday çıkarmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini ifade etti.
Bulgaristan Müslümanları Sofya Bölge Müftülüğü, Edirne Valiliği ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini belirtti. Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazan ayının önemini vurgulayarak dostlukların ve barışın artmasını diledi. Programa Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve diğer önemli isimler de katıldı.
Türkiye ve Irak arasında başkent Bağdat'ta yapılan Güvenlik Mekanizması Görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı.
Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 20 yıllık belediyecilik tecrübesini seçim çalışmalarında da gösteriyor. Kırsal mahallelerde ulaşım sorunlarına çözüm bulan Tavlaşoğlu, yeni ulaşım hatları devreye alıyor.
Efeler Belediyesi'nin 15 Mart Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı Umurlu Halı Saha açılışı, Konya'dan gelen şehit haberi sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Atay, açılışın ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, şehit ateşi nedeniyle açılışın ileri bir tarihe alındığını belirtti. Ayrıca Başkan Atay, şehit haberini alır almaz İYİ Parti seçim otobüsünden müzik çalınmaması talimatı verdi.
Türkiye-Irak güvenlik görüşmesinin sonuç bildirisi açıklandı. Türkiye-Irak ortak bildirisinde, "Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır" ifadesi yer aldı. Öte yandan Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı "ortak tehdit" olarak tanımlarken bu defa ilk kez "yasaklı örgüt" olarak tanımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bir panelde gençlere hitap ederek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi. Erdoğan, gençlerin derece üstüne derece yapacağına inandığını ve bu başarıların gurur kaynağı olacağını belirtti. Ayrıca, gençlerin ramazan bayramını kutlayarak, Rabbim'in bayrama ulaşmayı nasip etmesini diledi.
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