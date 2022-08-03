Çavuşoğlu: "Tahıl anlaşmasının bir müzakere zemini hazırlamasını ümit ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın açılış konuşmasında, Ukrayna tahılının sevkiyatı için imzalanan anlaşmanın bir müzakere zemini hazırlamasını ümit ettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya ziyareti öncesi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz ay da Kazakistan ve Azerbaycan ile Bakü'de toplantı gerçekleştirdik. Orta Asya'daki kardeşlerimizle ulaştırma ve enerji bağlarımızı arttırıyoruz. Hep birlikte sürdürülebilir bir ulaştırma koridoru oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye ile ASEAN ortaklığının aynı zamanda yeni küresel jeopolitik engellerle mücadele edebilmek için son derece büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler ile yoğun diplomatik çabalarımızla Ukrayna tahılının güvenli bir biçimde nakliyesinin sağlanması için bir anlaşmaya vardık. Birleşmiş Milletler, bu anlaşmanın küresel anlamda gıda piyasalarında güven artırıcı bir etkisi olacağına inanıyor. Aynı zamanda bu anlaşmanın bir müzakere zeminini de hazırlamasını ümit ediyoruz. Amacımız tabiki Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek" ifadelerini kullandı.

Türkiye - ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın kuruluşunun 5'inci yıl dönümü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Yeni Asya stratejimiz ile birlikte biz aynı zamanda ASEAN'la angajmanımızı artırmaya çalışıyoruz. ASEAN'nın gerçekten hükümetimiz tarafından desteklendiğini ifade etmek istiyorum. Tüm Türk paydaşlar bu stratejiyi desteklemeye devam ediyor. Ben aslında bu aşamada işbirliğimizi bir sonraki ortaklık seviyesine getirmeye artık yaklaştığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - PHNOM PENH