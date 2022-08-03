Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı'na katıldığı Özbekistan'ın ardından Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'ya geldi. Çavuşoğlu'nun ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı , Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri üçlü toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülüyor. - PHNOM PENH

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Kamboçya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamboçya'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.