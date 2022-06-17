Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagreb'te Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman'la gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Terör örgütü PKK, adı üzerinde terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman'la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Siyasi ilişkilerimiz mükemmel seyrediyor, iyi günde de kötü günde de her zaman birbirimizin yanında oluyoruz. Depremlerde Hırvat halkının yanında olmaya çalıştık, Türkiye'de geçen sene orman yangınları gerçekleşti. Hırvatistan bir uçağını göndererek bu yangınları kontrol altına almamızda bize büyük destek vermiş oldu. İlişkilerimizi her alanda daha da güçlendirme yolunda birlikte çalışacağız. Parlamentolar arası ilişkilere önem veriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçleniyor. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz yüzde 40 artış gösterdi ve 1 milyar dolara yaklaştı. Bu sene 1 milyar doları rahatlıkla geçiyoruz. Daha önce liderlerimizin koyduğu hedefleri geçmiş olacağız. Yeni hedefler koymamız lazım. Bir iki yıllık için 2 milyar dolar, 5 yıl sonrası için de en az 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koymak gerçekçi bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna'daki savaşın etkilerinin de ele alındığını kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bosna Hersek konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurguladık. Hem ikili hem de Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü danışma mekanizması çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bosna Hersek'teki son gelişmeler ışığında bu üçlü mekanizmamızı daha etkin nasıl kullanacağımızı da değerlendirdik. Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi ve gıda krizinin aşılması için sarf ettiğimiz çabalarımız hakkında da bilgi verdim. Hırvatistan'la Türkiye olarak uluslararası platformlarda birbirimizi destekliyoruz. AB sürecinde Hırvatistan bizi destekledi. Üyelik müzakerelerini başlatmasından dolayı tebrik ediyorum. En yakın zamanda aramızda görmeyi arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"İSVEÇ'İN DE ULUSAL ÇIKARLARINA ZARAR VERİYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İsveç'te bazı binalara terör örgütünün işaretlerinin asılmasına yönelik, "Görüntüler önce sosyal medyada çıktı. Bu görüntüler çıkar çıkmaz belediye başkanı ile büyükelçimiz birlikte idi. Büyükelçimiz sorduğunda belediye başkanı 'olmadı' dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman haberlerinin olmadığını söyledi ama İsveç polisi gerçekleştiğini söyledi. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Terör örgütü PKK, adı üzerinde terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var, o da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var. Bu PKK- YPG terör örgütleri her türlü çabayı sarf ediyor, adeta rehin almış durumda" dedi.

"ÜYELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ O İKİ ÜLKEYE BELGE VERDİK"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz diye sık sık hatırlatıyoruz. Üyelik süreci ile ilgili o iki ülkeye belge verdik. Onlardan mektuplar da geldi. NATO Genel Sekreteri devreye girdi. Cumhurbaşkanımız ile telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü Ankara'ya geldi, daha sonra onlar belge gönderdiler. Üçlü şekilde imzalanacak bir belge. Biz yetersiz bulduk. Karşı belgemizi gönderdik. Bunun üzerinden ancak müzakereye devam edebiliriz dedik. Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın Brüksel'e gidecekler pazar akşamı. Bu belge üzerine NATO ile birlikte çalışma yapılacak. Bu konudaki kararlılığımızı tüm taraflara hatırlatıyoruz."

"BOSNA HERSEK'İN SINIR BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

Batı Balkanların, Bosna Hersek'in huzurunu, ekonomik kalkınmasını desteklendiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bosna Hersek'in sınır bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu konuda tüm bölgedeki ülkelerle hemfikiriz. Tüm taraflarla görüşüyoruz. Türkiye, tüm Bosna Hersek'teki siyasi partilerle, etnik gruplarla eşit mesafede olan ve sürekli hepsi ile görüşen bir taraf. Önümüzdeki seçimlerin de şeffaf demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hırvatlarla Boşnaklar arasında bazı konularda seçimler dahil müzakereler olmuştu. Henüz neticenin olmadığını görüyoruz. Saraybosna'da tüm herkesle görüşecek, Türkiye'nin de tavsiyelerini tüm taraflarla paylaşacağız" diye konuştu.

(İHA)