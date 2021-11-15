Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir...
15.11.2021 11:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var. Sadece bir araya gelmek için değil ilişkilerimize de yeniden bir ivme kazandırmamız için bu ziyareti ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. İmzalamamız gereken anlaşmalar var" dedi. - TAHRAN
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