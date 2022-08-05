Dışişleri'nden '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri'nden '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' açıklaması

05.08.2022 16:03
Dışişleri'nden '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, '2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi' temasıyla gerçekleştirilecek 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın, 6- 12 Ağustos'ta Ankara, Kayseri ve Nevşehir'de yapılacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, '2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi' temasıyla gerçekleştirilecek 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın, 6- 12 Ağustos'ta Ankara, Kayseri ve Nevşehir'de yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen konferansa ilişkin, "Konferansın resmi açılışı 8 Ağustos günü yapılacaktır. Ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği ve güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, dış politikamız bağlamında kurum içi planlamalar yapılması ve kurumlar arası eşgüdüm tesis edilmesinin yanı sıra, kamu diplomasisi bakımından da önemli bir işlev görmektedir. 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın teması, '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi' olarak belirlenmiştir. Bahse konu tema, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü ve hariciye teşkilatımızın kuruluşunun 500'üncü yıldönümünü idrak edeceğimiz 2023 yılına yaklaşırken ülkemizi sahada ve masada güçlü kılan 'Girişimci ve İnsani Dış Politika' anlayışımızın bir tezahürüdür" denildi.Konferans kapsamında büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edileceği belirtilerek, "Kabine üyesi sayın bakanlarımız, üst düzey kamu görevlilerimiz ve yabancı konuklar da büyükelçilerimize hitapta bulunacaklardır. Konferansın son günü, Sayın Bakanımız ve büyükelçilerimiz, Kayseri ve Nevşehir'i ziyaret edeceklerdir" denildi.


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Kaynak: DHA

Nevşehir, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri'nden '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' açıklaması - Son Dakika

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