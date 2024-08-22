Dışişleri Bakanlığı AB fonları iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanlığı AB fonları iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı AB fonları iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından vakıf ve derneklere tahsis edildiği iddialarını yalanladı. Ajansın yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi imkanlar sağladığı belirtildi.

22.08.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddiaların gerçeğini yansıtmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan AB fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2004 yılından bu yana vatandaşlara yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi yollarla bireysel ve mesleki gelişim imkanı sağlamadığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ajans üzerinden kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yurt dışındaki ortakları ile iş birliği içinde ürettikleri projelere hibe desteği sunulmaktadır. Bu çerçevede 2004 yılından bu yana 39 binden fazla projeye hibe tahsis edilmiş ve 630 binden fazla vatandaşımıza yurt dışında bireysel ve mesleki gelişim fırsatı sağlanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen fonların yaklaşık yüzde 46'sı üniversitelerimiz, yüzde 23'ü meslek liselerimiz, yüzde 15'i okullarımız, yüzde 11'i gençlik kuruluşları ve yüzde 5'i ise yetişkin eğitimi ile ilgili kuruluşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan tüm başvurular Ajans dışından bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve hibe almaya hak kazanan projeler bu uzmanlar tarafından tespit edilmektedir. Destek sağlanan tüm çalışmalar ise Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı kurallara uygun şekilde ve Avrupa Komisyonu'nun denetiminde hayata geçirilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Ajans, Vakıf, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı AB fonları iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:54:06. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı AB fonları iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement