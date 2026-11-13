Dışişleri Bakanlığı, BAE Füceyre kazasında can kayıpları için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, BAE Füceyre kazasında can kayıpları için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Füceyre Emirliği'nde 12 Kasım'da yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve BAE halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarına ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği'nde dün (12 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: DHA
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