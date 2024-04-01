Dışişleri Bakanlığı, " Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kabul ettiği ateşkes kararının uygulanması gerektiği belirtilerek, "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir. İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail'i durdurmak uluslararası camianın görevidir. BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin halkını yok etme çabaları delildir - Son Dakika
Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırsal Görentepe Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ve zaferi yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
31 Mart seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Akın, ziyarette verdiği sözleri yerine getireceklerini belirterek, gazilere ve şehit yakınlarına sahip çıkacaklarını ifade etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi. Yangın kısa sürede evi sararken, eşi Dilek Com içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Dilek Com'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi. Olay yerine gelen CHP belediye başkanı ve meclis üyeleri aileye baş sağlığı diledi.
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