?Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını kınadı - Son Dakika
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?Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını kınadı

06.08.2022 01:15
?Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hava saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ?Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını kınadı - Son Dakika

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