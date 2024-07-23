Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi

Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNWRA) terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, "Sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNWRA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmaları, İsrail'in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu kaydedildi.

1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunması ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu aktarılan açıklamada ayrıca, İsrail'in UNRWA'yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Gazze'deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Türkiye, UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA'ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajansa destek vermeye davet ediyoruz." - ANKARA