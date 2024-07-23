Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNWRA) terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi. Türkiye, UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA'ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajansa destek vermeye davet ediyoruz.

23.07.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNWRA) terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, "Sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNWRA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmaları, İsrail'in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu kaydedildi.

1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunması ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu aktarılan açıklamada ayrıca, İsrail'in UNRWA'yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Gazze'deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Türkiye, UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA'ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajansa destek vermeye davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Türkiye, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
14:33 Konserde panik Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
14:28 Bahçeli’nin ekonomi yorumuna Şimşek’ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 16:49:11. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement