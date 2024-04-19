Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran Olaylarına İlişkin Açıklama Yaptı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail- İran olaylarına ilişkin, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya gelerek Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Birleşmiş Milletler'in Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engelledi. İngiltere ve İsviçre çekimser kalırken, konseyin geri kalan 12 üyesi lehte oy kullandı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın geri alınmasını talep etti. Gürer, dar gelirli vatandaşların et alabilme imkanının zorlaştığını belirterek, zamın geri alınması ve sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı'nda birlik encümenleri seçildi. Seçilen muhtarlar, köylerde yaşayan vatandaşlara daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, SGK'ya yapılan transferlerin artmasına rağmen emeklilerin açlık ücretine mahkum edildiğini belirtti. Öztunç, bu durumun AKP, saray düzeni ve Erdoğan'ın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran arasındaki gerilimin son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğunu belirterek, hadiselerin yakından takip edildiğini bildirdi. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Dr. Onur Yılmaz getirildi. Onur Yılmaz aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine de atandı.
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