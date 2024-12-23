Dışişleri Bakanlığı'ndan Gagauz Türkleri'ne 30. Yıl Kutlaması

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gagauz Türklerinin özerklik almasının 30'uncu yıl dönümünü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gagauz Özerk Yeri'nin Özel Hukuki Statüsü'ne Dair Yasa'nın, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından 23 Aralık 1994 tarihinde kabulünün 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Moldova halkını ve Gagauz Türklerini kutluyoruz. Özerkliğin kuruluşu, Gagauz Türklerinin hak ve menfaatlerinin muhafazasını teminat altına almış, Moldova'nın huzur ve istikrarını pekiştirmiş ve Türkiye ile Moldova arasında müstesna bir dostluk köprüsü tesis etmiştir. Ülkemiz, Moldova'nın ayrılmaz unsuru olan Gagauz Türklerine ve Gagauzya'ya destek olmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.