Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısına Kınama

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde bir hastaneye düzenlenen ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir. Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.