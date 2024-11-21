Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden çocuklar ve kadınlar için sert bir kınama yaptı. Bakanlık, bu saldırıların ardından İsrail'e yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

21.11.2024 15:57
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde bir hastaneye düzenlenen ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir. Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısına Kınama - Son Dakika

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