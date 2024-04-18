Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB İlişkilerinde Kıbrıs Sorununun İlintilendirilmesini Kabul Etmiyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB İlişkilerinde Kıbrıs Sorununun İlintilendirilmesini Kabul Etmiyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi sonuçlarına ilişkin, Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir açıklamasını yaptı. Türkiye'nin iş birliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik bir ilişki geliştirilmesinin AB'nin stratejik menfaatine olduğu vurgulanmaktadır. Ancak AB-Türkiye ilişkilerine dair Ortak Bildirim'de yer alan tavsiyelere ilişkin somut bir karar alınamaması ciddi bir tutarsızlıktır. Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir. Aday ülke Türkiye, AB üyeliği konusunda kararlılığını korumaktadır.

18.04.2024 14:17
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi sonuçlarına ilişkin, "Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 17-18 Nisan'da gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin kabul edilen kararlara yönelik, "AB'nin ülkemize ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneğidir" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı, 17-18 Nisan 2024 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi sonuçları hakkında açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada zirve sonuçlarında Türkiye'nin iş birliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik bir ilişki geliştirilmesinin AB'nin stratejik menfaatine olduğu vurgulanmaktadır. Buna karşın, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan AB-Türkiye ilişkilerine dair Ortak Bildirim'de yer alan tavsiyelere ilişkin somut bir karar alınamaması ciddi bir tutarsızlıktır."

"AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız"

"Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir" denilen açıklamada, "Çok yönlü Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir. Böylesi bir zihniyet, Kıbrıs sorununa veya diğer bölgesel ve küresel meselelere olumlu ve yapıcı bir katkı sunamaz. Aday ülke Türkiye, AB üyeliği konusunda kararlılığını korumaktadır. Bununla beraber iş birliğimizin seçici bir anlayışla bazı alanlarla sınırlanmasını reddediyoruz. AB ile diyaloğumuzu mütekabiliyet çerçevesinde AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB İlişkilerinde Kıbrıs Sorununun İlintilendirilmesini Kabul Etmiyor - Son Dakika

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