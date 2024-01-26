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Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Filistin'deki kan akışını durdurma fırsatı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Filistin'deki kan akışını durdurma fırsatı

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararının önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bakanlık, kararın derhal ve tam olarak uygulanmasını beklediklerini ve Türkiye'nin adilane bir çözüm için her türlü katkıyı göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı\'nın kararı Filistin\'deki kan akışını durdurma fırsatı
26.01.2024 - 18:40,
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz. Ortadoğu'da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir" denildi.

Kaynak: DHA
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