Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

15.03.2022 20:53
Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Bugün birçok İslam ülkesinde üzülerek izlediğimiz kaos ortamı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne anlama geldiğini yeterince anlatmaktadır.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Bugün birçok İslam ülkesinde üzülerek izlediğimiz kaos ortamı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne anlama geldiğini yeterince anlatmaktadır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümü üzerine konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Diyanet İşleri Başkanlığının Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatarak, o dönemde milletin dinbaz ve riyakar din adamları tarafından yanlış yönlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda kurumun varlığının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Hiçbir dönemde Diyanet İşleri başkanlarının siyasetle bugünkü kadar iç içe olmadığını savunan Sunat, "Diyanet dini inancın yargıda ve siyasette olması gerektiğinin fetvasını bile verdi. Diyanet İşleri Başkanı'nın görevi AK Parti'nin politikalarını destekleyen fetvalar vermek değil." diye konuştu.

"Özgür irade ve aklı ipotek altına almaya karşı duran anlayış"

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhuriyetin önemli kurumlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin değerleri, Müslümanların tarihi tecrübesini, modern çağın beşeri, ekonomik ve teknolojik değişimini hesaba katarak hareket etmektedir. Başkanlık, İslam'ın bir bütün olarak anlaşılmasına hizmet eden, insanları batıl amaçları için dini istismar eden odakların eline düşmekten koruyan, onların özgür iradeleri ve akıllarını ipotek altına almaya karşı duran bir anlayışı temsil etmektedir."

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de Türkiye'deki Alevi inancına mensup vatandaşların beklentilerine değindi.

Alevilerin ülkenin esas kurucu yurttaşları olduğunu dile getiren Bülbül, "Bu hakikati tanımak zorundasınız. Evet, Diyanet Akademisini kuralım fakat Diyanet Akademisi kurulurken Alevi toplumunun, farklı inanç gruplarının hakları tanınmış mı, iade edilmiş mi, varlığı kabul edilmiş mi, sosyolojisi, felsefesi görülmüş mü?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise düzenlemeye destek vereceklerini ancak kurulacak akademide İslam'ın bütün yorumlarına yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Bekaroğlu, "İslam dini tek bir yorumdan ibaret değil. Dünyanın değişik yerlerinde farklı yorumları var. Bütün bu yorumları bugünün dünyasının kelimeleriyle söyletebilmesi için özgür düşünceli insanların bulunduğu bir özerk kuruma ihtiyaç var. Yoksa Başkana bağlı akademi başkanının yöneteceği bir akademiye ihtiyaç yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Nitelikli din görevlisi yetişecek"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de dinin gerçek bilgiye dayalı olarak anlatımını halledemeyen ülkelerin sosyolojik olarak sorunlar yaşadığına dikkati çekti.

Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığının varlığının anlaşılması, anlatılması ve yaşanmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Güneş, "Bugün birçok İslam ülkesinde üzülerek izlediğimiz kaos ortamı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne anlama geldiğini yeterince anlatmaktadır. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığının niçin kurulduğunu fark edebilirsek, niçin olması gerektiğini anlamış oluruz." diye konuştu.

Diyanet Akademisiyle daha iyi eğitilmiş, yeterli, donanımlı ve nitelikli din görevlisi yetişeceğine işaret eden Güneş, akademinin kurulmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Milletvekili, İslam, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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