Diyarbakır\'a 766 Milyar TL Yatırım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da meslek odaları temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "22 yılda Diyarbakır'a 766 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Gastronomi İnovasyon Merkezi'nde meslekle odaları temsilcileri bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ihracatında nisan ayında yüzde 8,5 artışla ihracatın 20 milyar 900 milyon dolara ulaştığını ve tarihin en yüksek ikinci nisan ayı ihracat rakamı elde edildiğini söyledi. Bu rakamın son 9 ayın en yüksek ihracat artış oranı gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, bu yılın 4 ayı geride bırakıldığını kaydetti.

Bakan Bolat, yılın ilk 4 ayı itibari ile bakıldığında ihracatın 87 milyar dolara yükseldiğini gördüklerini ifade ederek, "Yüzde 3,9'luk bir artışımız var. İlk 4 ayı itibari ile bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aslında geçen yılın rakamları ile baktığımızda daha yüksek. Geçen yıl ilk 4 ayda yüzde 2,4 artışımız vardı. Bu şu anlama geliyor ticarette korumacılık rüzgarlarını hızla esmeye başladı. Hatta fırtınaya dönüştü ve özellikle ticaret savaşlarının hızlı olduğu bir ortamda Türkiye her kriz ortamında olduğu gibi yine dünya ekonomisinde ve bölgesinde istikrarlı siyaseti, güçlü ekonomisi, kaliteli ve hızlı tedarik, kaliteli üretimi ile dünyada Avrasya coğrafyasının merkezinde çok önemli bir lojistik ve tedarik üssü olduğunu bir kez daha dünyada alıcılara, ithalatçılara hatırlatmakta" dedi.

Diyarbakır'da 2016'dan başlayarak terörle mücadelenin başarıyla sağlanması Diyarbakır'ı tam bir güzel şehir, kalkınmakta olan dinamik bir şehir havasını getirdiğini ve Güneydoğu'nun gözbebeği olduğunu söyleyen ifade Bolat, "Kalkınma ve gelişmeyi burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yatırımlar da büyük bir artış, fabrikalarda büyük bir artış var. Hükümet olarak 22 yılda Diyarbakır'ımıza 766 milyar liralık devlet bütçesinden kamu yatırımı yapmış bulunuyoruz. Bunlarda ulaştırmada 60 milyar TL, tarım ve ormancılık da 175 milyar TL, sanayi ve teknoloji de 20 milyar TL, enerji de 70 milyar TL, çalışma ve sosyal güvenlikteki teşviklerde 14 milyar TL, çevre ve şehircilik de 136 milyar TL, sosyal yardımlar da 203 milyar TL, eğitim de 49 milyar TL gibi kamu harcamaları yapılmış, şehrimize bambaşka bir gelişmişlik ve kalkınma konumuna yükseltilmiş. Bunu görmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, Vali Murat Zorluoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve iş dünyası temsilcileri katıldı. - DİYARBAKIR