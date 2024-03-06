Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açıldı - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açıldı

Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak'ın sözünü verdiği Diyarbakır-Bismil-Batman yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıldı. Yolda modern kavşaklar, alt geçitler ve menfezler bulunuyor. Açılışta konuşan Uraloğlu, yolun tarım ürünlerinin taşınmasını kolaylaştıracağını ve bölgedeki lojistik operasyonlara katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Diyarbakır-Elazığ hızlı tren projesinin etüt çalışmalarının devam ettiği de açıklandı.

06.03.2024 10:03  Güncelleme: 10:03
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak'ın iki hafta önce Diyarbakır-Bismil- Batman yolu Bismil şehir geçişinin dahil tamamlanacağının sözünü verdiği yolun açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı. Günlük ortalama 11 bin aracın kullandığı ve hizmete giren yolda 3 adet modern dönel kavşak, 3 adet sığınma cepli kavşak, 7 adet hemzemin kavşak, 7 adet alt geçit ve bin 800 metre uzunluğunda 60 adet menfez bulunuyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, iki hafta önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek Diyarbakır'ın çevre illerle olan ulaşımı konusunda uyguladıkları projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve Diyarbakır-Bismil-Batman karayoluyla ilgili çalışmaların detaylarını paylaşmıştı. Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İl Başkanı Ocak'ın sözünü verdiği yolun açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ı Batman'a bağlayan ve 66 kilometre uzunluğundaki Bismil-Batman yolunu günlük ortalama 11 bin araç kullanıyor. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde taşıt trafiğinin önemli ölçüde arttığı bu yolda 3 adet modern dönel kavşak, 3 adet sığınma cepli kavşak, 7 adet hemzemin kavşak, 7 adet alt geçit ve bin 800 metre uzunluğunda 60 adet menfez inşa edildi. Yolun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman yolu ile GAP Bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, daha ekonomik taşınmasını tesis ettiklerini söyleyerek, proje ile bölgedeki lojistik operasyonların gelişmesine katkı sağlayacakları vurguladı. Uraloğlu, "Yolumuz ile zamandan 33 milyon lira, akaryakıttan 24 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Yolumuzun kalan 12,4 kilometre uzunluğundaki sathi kaplamalı kesiminin sıcak kaplama ihalesini de en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır- Elazığ hızlı tren projesi etüt çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım modlarında da gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Diyarbakır-Kurtalan arası 100 kilometre, Diyarbakır-Batman arası 40 kilometre, Malatya - Diyarbakır 30 kilometre, Yolçatı-Diyarbakır hattı Gezin-Sallar arası 22 kilometre olmak üzere Diyarbakır'ın tüm demiryolu ağını yenilediklerinin de söyledi. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini iltisak hattı yaparak demiryolu ağına dahil ettiklerini de belirten Uraloğlu, Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesinin etüt çalışmalarının devam ettiğini de açıkladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açıldı - Son Dakika

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