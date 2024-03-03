Diyarbakır'da DEVA Partisi'nin Bağlar ilçe teşkilatı AK Parti'ye katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA Partisi) Bağlar ilçesi teşkilatı partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Deva Partisi Bağlar İlçe Teşkilat Başkanı Haşim Çubuk ve teşkilatın yönetim kurulu üyelerinin de içinde olduğu 50 kişi, partilerinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı. Katılım nedeniyle AK Parti Bağlar Belediye Başkan Adayı Bedirhan Akyol'un seçim koordinasyon merkezinde bir tören düzenlendi. Törene AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden ve AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak ile il ve ilçe teşkilat yöneticileri katıldı.
Katılımcılara AK Parti'nin rozetini takan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'ın hizmete susamış bir kent olduğuna ve Diyarbakır'a çok ciddi hizmetler yapacaklarını söyledi.
Belediyeciliğin siyaset üstü bir hizmet alanı olduğunu belirten Bilden, "Biz, bu dönem cumhurbaşkanımızın da talimatları ve takdirleriyle hizmet belediyeciliğini yapmak için bir araya geldik söz verdik. Diyarbakır'ımız hizmete susamış bir kenttir. Biz, Diyarbakır'ımıza bu kadroyla bu ekiple inşallah çok ciddi hizmetler yapacağız. Deva Partisi'nden bize katılan teşkilat başkanı ve diğer üyeler şunu dile getirdiler; 'Diyarbakır'da AK Parti çok güçlü bir şekilde bu dönem belediyeyi almaya yürüyor ve belediyeyi inşallah alacaksınız' diye beyan ettiler. Böyle olunca da onlar da bir oy bir oydur mantığıyla bize katılım kararı aldılar. Bu bizim için hem teşkilatımız için, hem büyükşehrimiz için hem de Bağlar'ımız için çok kıymetlidir. Diğer taraftan bu amacı taşıyan tüm hemşerilerimize kapımızın açık olduğunu, tüm hemşerilerimizin yuvasının AK Parti olduğunu bu vesileyle sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum" dedi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak ise, Diyarbakır'ın AK Parti belediyeciliğiyle birleşmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:
"22 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'de 80 yılda yapılan hizmetlerin birkaç katı hizmet tüm Türkiye'ye yapılmıştır ve Diyarbakır'a da aynı şekilde yapılmıştır. Belediyecilik siyaset üstü bir yerdir, hizmet yeridir. Diyarbakır'ın da AK Parti belediyeciliğiyle birleşmesini istiyoruz, hem Bağlar'ımızın hem büyükşehrimizin. Bu nedenle bize katılım gösteren bu arkadaşların kalan 29 günde göstereceği çaba ve gayret çok önemli. Biz her bir arkadaşımızdan çaba ve gayret göstermelerini istiyoruz. Bu arkadaşlar kendi bölgelerinde çok etkili kişilerdir ve gösterecekleri çaba bize çok ciddi katkı sağlayacaktır, hepsine hoş geldiniz diyorum."
50 kişilik bir gurupla AK Partiye katılan eski Deva Partisi Bağlar İlçe Teşkilat Başkanı Haşim Çubuk da, "Milletin gücüyle Diyarbakır belediyelerini AK Parti'ye alacağız. Öncelikle biz Diyarbakırlıyız ve Kürt'üz bu yüzden anadilimizde konuşacağım, bizimle birlikte AK Partiye katılan tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah'ın izniyle ve milletimizin gücüyle Diyarbakır'ın belediyelerini alçağız ve çok güzel hizmetler getireceğiz Diyarbakır'a, gayemiz başarmaktır" ifadelerine yer verdi.
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