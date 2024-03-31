Politika

Diyarbakır'da yaşlı ve hastalar Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşlı, hasta, hastanede yatan, ve yatağa bağlı seçmenlerden talepte bulunanlar, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri okullara götürülüyor.

Türkiye, sabah saat 07.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için tercihte bulundu. Diyarbakır'da hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon merkezine başvurarak taleplerini iletti. Ekipler, hazırlıklarını yapıp talepte bulunan vatandaşları evlerinden ve hastaneden alarak oy kullanacakları okula götürdü.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşlı bir vatandaş, kızıyla birlikte ekipler tarafından alınarak oy kullanacağı okula götürüldü.

Yaşlı kadının kızı Dilek Canpolat, annesinin oy kullanmasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin çok güze bir proje olduğunu söyledi.

Canpolat, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanan Evde Bakım Hizmeti sabah annemi evden alıp oy kullanacağı okula getirdi. Oyumuzu kullandık, hayırlara vesile olsun" dedi.

Evde Sağlık Hizmeti personeli Furkan İnat ise, "Bize başvuruda bulunan yaşlı hastalarımızı evinden alıp ilgili sandığa getiriyoruz. Vatandaş oyunu kullandıktan sonra tekrar kendisini evine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.