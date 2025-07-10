Terör örgütü PKK'nın yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.
Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partililer tarafından karşılandı. Diyarbakır'dan dört otobüsle yola çıkan grup akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesine ulaştı. Silopi'deki molanın ardından heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçerek Süleymaniye'ye doğru yola çıktı. - ŞIRNAK
Son Dakika › Politika › Diyarbakır Heyeti Süleymaniye'ye Geçti - Son Dakika
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