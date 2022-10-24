Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Serok Erdoğan' göndermesi: Hala aday belli, karar net mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Serok Erdoğan' göndermesi: Hala aday belli, karar net mi?

24.10.2022 13:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Diyarbakır'da atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarını yorumlayan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, kendisini bu ifade üzerinden eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "O yüzden sormak istedim hala aday belli, karar net mi?" şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır'da "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programına katıldı. Salona gelenler "Biji Erdoğan" ve "Serok Erdoğan" sloganları attı.

DAVUTOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE GÖNDERME

Erdoğan için atılan bu sloganlarla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Davutoğlu, sık sık kendisini "Serok Ahmet" ifadesiyle eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Sayın Bahçeli, Diyarbakır'da atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim hala 'Aday belli, karar net' mi?" sözleriyle göndermede bulundu.

İşte Davutoğlu'nun o paylaşımı;

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nu hedef almıştı. Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Serok Ahmet'in gündemde olduğu her dönemde Türkiye'de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP'yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır."

YORUMLAR (1)
500
Son dakika gündem: Davutoğlu: Sayın Bahçeli, Diyarbakır'da Atılan 'Serok Erdoğan' Sloganlarını Duydunuz mu? Hâlâ 'Aday Belli, Karar Net' Mi Son dakika gündem: Davutoğlu: Sayın Bahçeli, Diyarbakır'da Atılan 'Serok Erdoğan' Sloganlarını Duydunuz mu? Hâlâ 'Aday Belli, Karar Net' Mi MHP lideri Bahçeli'den TSK'yla ilgili kimyasal silah iddialarını gündeme getiren TTB Başkanı'na sert tepki: Mahkemeye çıkarılması şarttır MHP lideri Bahçeli'den TSK'yla ilgili kimyasal silah iddialarını gündeme getiren TTB Başkanı'na sert tepki: Mahkemeye çıkarılması şarttır

Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Serok Erdoğan' göndermesi: Hala aday belli, karar net mi? - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Son seçimi doğru tahmin eden ORC'nin İstanbul anketinde AK Parti ile CHP arasında 5 puan fark çıktı
14:45 Yunanistan'dan gerilimi artıracak bir adım daha! Türkiye sınırına 250 muhafız gönderiliyor
14:41 Mbappe'nin Paris Saint Germain'den 3 yılda alacağı para dudak uçuklattı
14:37 Güzel sunucu Buket Aydın'dan evlilik itirafı: Hayatımda biri var
14:35 Kullanılmayan eski model cep telefonları servet değerinde olabiliyor
14:29 Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı
14:31 Hüseyin Baş'ın Mahir Ünal'a yönelik tepkisi olay oldu: Bunları tarihin çöp sepetine atacağız
14:14 Ünlü sunucudan Rusya'yı karıştıran sözler: Ukraynalı çocukları kulübelere kapatıp yakalım
14:09 Üst geçitte intihara kalkıştı! Polisin kollarında gözyaşlarına boğuldu
14:09 Damadın nikah sırasında yaptığı şaka tepkilere neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 15:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Serok Erdoğan' göndermesi: Hala aday belli, karar net mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement