DMM'den Mekke Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
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DMM'den Mekke Anlaşması Açıklaması

DMM\'den Mekke Anlaşması Açıklaması
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DMM, Mekke Anlaşması'nın NATO ile çeliştiği iddialarını yalanladı, anlaşmanın savunma odaklı olduğunu vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu' iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir. Anlaşma, Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil; caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir.Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii iş birliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Savunma, Mekke, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika DMM'den Mekke Anlaşması Açıklaması - Son Dakika

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