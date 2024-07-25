DMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasındaki iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmasında dile getirdiği, iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

25.07.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmasında dile getirdiği, iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında ileri sürdüğü, " Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"Hamas yardımları çalıyor" iddiasının DMM tarafından defalarca yalanlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim'de Gazze'ye yönelik karartma ile ilgili kullandığı, 'Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şey kapalı. İnsan hayvanlarıyla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz' şeklindeki ifadeler, Netanyahu'nun iddialarını çürütmektedir. İngiltere merkezli uluslararası bir yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'ye giren yardımların zamanlaması, yeri ve dağıtım şekli de dahil olmak üzere tam kontrole sahip olduğunu belirtmiştir. Oxfam, tüm insani yardım sisteminin parçalanmış olması ve Gazze'deki insanların açlık, ölüm ve hastalıkla karşı karşıya kalmasının İsrail'in kontrolü altında olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, Gazze'ye giren insani yardımlar, BM kuruluşları tarafından depolanıp dağıtılmaktadır. BM yetkilileri 'Herhangi bir yardım almıyoruz, geçiş bölgesinde askeri operasyonlar devam ediyor ve bölge aktif bir savaş alanı' ifadelerini kullanmıştır. Birçok benzer uluslararası kuruluş, Gazze'ye girmek için bekleyen yardımların İsrail tarafından engellendiğini doğrulamıştır."

İsrail'in sivillere zarar vermediği iddiası

Açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail, uluslararası hukukun gerektirdiğinin ötesinde, sivillere zarar vermemek için tarihteki herhangi bir ordunun aldığından daha fazla önlem aldı" iddiasının da doğru olmadığı bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 bin 257 kişinin yaralandığı anımsatılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"BM Genel Kurulu, 2022 yılında Uluslararası Adalet Divanına başvurarak, İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgali, sömürgeleştirmesi ve ilhakının gözden geçirilmesini istemişti. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in bölgede sistematik ayrımcılık yaptığını ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğuna karar vermiştir. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan rapor hazırlamıştır. Albanese'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan 'Bir Soykırımın Anatomisi' başlıklı raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. oturumu kapsamında yayımlanmıştır.

Albanese, komuta yetkisindeki İsrailli üst düzey yetkililerin rutin olarak askerlere 'Gazze halkını yok etmeleri' yönünde çağrıda bulunmasının, soykırıma yönelik açık ve aleni teşvikin ikna edici kanıtı olduğunu vurgulamıştır. Albanese, kanıtların, bu soykırım kışkırtmasının sahadaki askerler tarafından içselleştirildiğini ve uygulamaya konulduğunu da gösterdiğini ifade etmiştir. Uluslararası Af Örgütü, raporun soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken çok önemli kanıtlar sunduğunu bildirmiştir."

DMM'nin açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında dile getirdiği, "İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor" iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.

İsrail ordu yetkililerinin nisan ayında bir gazeteye verdikleri röportajda, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü itiraf ettiği vurgulanan açıklamada, Harvard Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre de İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılarda sivil hedefleri kasıtlı olarak vurma olasılığının yüzde 99 olarak hesaplandığı aktarıldı.

"Hamas'ın bebekleri yaktığı iddiası"

Açıklamada, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde kaydettiği, "Hamas 7 Ekim'de bebekleri yaktı" iddiasının, ilk olarak İsrail'deki "i24" televizyonu tarafından ortaya atıldığı, ardından İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail gazetesi Jerusalem Post tarafından paylaşıldığı ancak İsrail kaynaklarından hiçbir kanıt sunulmadığı, söylemin iddia olarak kaldığı vurgulandı.

Söz konusu iddiayla ilgili İsrail ordusuyla temasa geçen Anadolu Ajansı muhabirinin, ordunun "İddiaları doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" dediğini aktardığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransız Le Monde gazetesinden muhabiri Sam Forey, çocukların cesetlerini toplamakla görevli acil servis görevlileriyle bu konuyu görüştüğünü ancak her ikisinin de böyle bir duruma tanık olmadığını söylediğini bildirmiştir. Tel Aviv merkezli 972Mag muhabiri Oren Ziv de bölgeyi gezerken olaya ilişkin herhangi bir kanıt görmediklerini ifade etmiştir. İsrail ordusu, ekim ayında Business Insider'a yaptığı açıklamada, 'ölülere saygısızlık' olmasın diye 'bebek iddialarıyla' ilgili soruşturma başlatmayacağını bildirmiştir. İsrailli Haaretz Gazetesi, Netanyahu'nun kanalda kendisinin kötü gösterilmeyecek şekilde haberler yapılması karşılığında i24 televizyonuna yayın lisansı sağladığını kaydetmiştir. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, öldürülen bebek görüntüleri ile ilgili bu paylaşımların gerçekliğini teyit etmediklerini ifade etmiştir."

Sivil ölümleri

DMM'nin açıklamasında, Binyamin Netanyahu'nun konuşmasındaki, " Refah'ta neredeyse hiç sivil öldürülmedi" iddiasının doğru olmadığı, İsrail'in bu iddiasının daha önce de yalanlandığı belirtildi.

İşgalci İsrail güçlerinin, Gazze'deki sivillerin sığınağı haline gelen Refah'ı bombalamaya devam ettiği, Uluslararası Adalet Divanının 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'taki güvenli bölgede gerçekleştirdiği saldırıda, 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 249 kişinin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi uluslararası kuruluşların açıklamaları, İsrail saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını doğrulamaktadır. Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntülerde de çok sayıda sivilin hedef alındığı görülmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah kentinde gerçekleştirilen saldırıyı 'trajik hata' olarak niteleyerek sivillerin vurulduğunu kabul etmiştir. Ayrıca Refah dahil Gazze'nin birçok bölgesinde İsrail'in saldırıları ve yardımları engellemesi nedeniyle temel gıda ihtiyaçları ve tıbbi yardıma erişemeyen birçok bebek ve yetişkin hayatını kaybetmektedir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Binyamin Netanyahu, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
15:03 FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi’ni taşıyarak tarihe geçti FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi'ni taşıyarak tarihe geçti
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:38:28. #1.13#
SON DAKİKA: DMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement