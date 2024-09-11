11 Eylül'ün Ardındaki Sis Perdesi

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'deki 11 Eylül saldırılarının üzerindeki sis perdesinin henüz aydınlatılmadığını belirterek, "Siyonist İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının arkasında da 11 Eylül planlarının yattığı çok açıktır. Bu konularda Müslümanların gerekli dersleri çıkarmaları gerekiyor." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıların üzerinden 23 yıl geçtiğini; saldırıların, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İslam ülkelerine yönelik uygulamaya başladıkları politik değişimin de yıl dönümü olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin, 11 Eylül bahanesiyle İslam coğrafyasını kan gölüne çevirdiğini, özellikle 11 Eylül 2001'den itibaren Avrupa'da hızla yayılma eğilimine giren İslamofobi anlayışı ve politikalarının artık içinden çıkılmaz karmaşık bir yapıya büründüğünü vurgulayan Bekin, Batı dünyasının tek tehlike olarak İslam'ı gördüğü için İslamofobi anlayışlı politikaların arkasına sığınarak, Müslümanları potansiyel tehlike olarak dışlama yoluna gittiğini, bundan en çok da Orta Doğu coğrafyasının etkilendiğinin altını çizdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekonomik danışma grubunda bulunan ve İsrail Hükümeti Ulusal ve Ekonomik Planlama Konseyi'nde de görev yapan Daniel Doron'un geçmişte, "Batı dünyasının İslam ile uzun bir mücadeleye hazırlanması gerektiğini" ifade ettiğini aktaran Bekin, şunları kaydetti:

"Doron'un bu ifadeleri, şu anda Gazze'de cereyan eden şiddet ve vahşetin kazandığı ivmeyi göstermesi açısından büyük önem arz ediyor. ABD ve müttefikleri bir yandan yeni dünya düzeninden bahsederken diğer taraftan 11 Eylül ile Müslüman toprakları üzerinde şiddet, nefret ve ötekileştirme politikalarına yeni bir ivme kazandırdı. Sonuç olarak 11 Eylül üzerindeki sis perdesi henüz aydınlatılmadı. ABD ve Batı, Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılmasından sonra Irak ve Afganistan başta olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde kan, gözyaşı ve terör estirmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının arkasında da 11 Eylül planlarının yattığı çok açıktır. Bu konularda Müslümanların gerekli dersleri çıkarmaları gerekiyor."