Doğan Bekin'den İran'a Yardım Çağrısı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, hükümetin İran'a gıda başta olmak üzere tıbbi malzeme, araç, gereç ve ilaç yardımında bulunmasını istedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer'in, İsrail ordusunun geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyinde Tubas'a bağlı Tammun beldesinde 2'si çocuk 4 Filistinliyi öldürmesini, "Cenin'de masum çocuk yok." sözleriyle savunmasına tepki gösterdi.

Aynı milletvekilinin daha önce de benzer açıklamalar yaptığını dile getiren Bekin, bu açıklamaların siyonist İsrail'in ırkçı politikasını ve vahşetini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Gazze'de çocukları acımasızca katleden ve hastaneleri yerle bir eden İsrail yönetiminin Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı metotların benzerini şu anda İran'a da uyguladığına dikkati çeken Bekin, "Siyonist İsrail ve ABD tarafından İran'a yönelik düzenlenen saldırılarda aralarında yüksek ihtisas kalp hastaneleri, kadın doğum hastaneleri, yanık tedavi hastanelerinin de yer aldığı 226 sağlık ve tedavi merkezi ile 12 büyük hastane yıkılmış ve devre dışı kalmıştır. Keza 49 acil servis binası yıkılmış, 28 ambulans istasyonu bombalanmıştır." diye konuştu.

Söz konusu saldırılar nedeniyle sağlık sorunlarının oluştuğunu belirten Bekin, "Bu nedenle hükümetin acilen dost ve kardeş komşumuz İran'a gıda yardımları başta olmak üzere her türlü tıbbi malzeme, araç, gereç ve ilaç yardımlarında bulunmasını beklediğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü doğal afet ve zorlu süreçlerde hep yanımızda olan İran'a bir an önce yardım elinin uzatılmasının insani ve vicdani sorumluluk taşıdığını hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Bekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkenin İran olduğunu, depremzedelere giyim, gıda ve yemek yardımında bulunduğunu söyledi.