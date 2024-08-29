Doğan Bekin, İsrail yetkililerinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik söylemlerine tepki gösterdi

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etmek istediğini söyleyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e ve " Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinliler de yerinden edilmeli" diyen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Yahudi Gücü Partisi lideri İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme isteğinin provokatif bir eylem olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların ilk kıblesi olduğunu anımsatan Bekin, "Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan ve kutsal mekanları hedef alan sinsi politikaları hiç şüphesiz bölgesel güvenlik ve istikrarı ortadan kaldırmaya yönelik sinsi bir çıkıştır. Bu söylemler karşısında suskun kalan ve hiçbir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşların sorumluluklarının da elbette sorgulanması gerekmektedir." diye konuştu.

Bekin, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, "Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinliler de yerinden edilmeli" sözlerine yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Batı toplumunun, bu kaotik denklem ve insanlık dramı karşısında nerede ve nasıl duracağı ve hangi politik yolu izleyeceği ne yazık ki hala belirsizliğini korumaya devam etmektedir. AK Parti iktidarının, Netanyahu'nun Gazze'den sonra Batı Şeria'ya yönelik aldığı tek yanlı işgal kararını sadece kınama ve telin etmek yerine, Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli fiili adımları atmasını beklediğimizi vurgulamak istiyoruz. Daha da önemlisi tüm bu sorunların asıl çözümü olan D-8 Organizasyonu'nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde faaliyete sokulması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir."