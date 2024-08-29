Doğan Bekin, İsrail yetkililerinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik söylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Doğan Bekin, İsrail yetkililerinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik söylemlerine tepki gösterdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etmek istediğini söyleyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e ve 'Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinliler de yerinden edilmeli' diyen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi. Bekin, bu söylemlerin provokatif olduğunu belirterek uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştirdi.

29.08.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etmek istediğini söyleyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e ve " Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinliler de yerinden edilmeli" diyen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Yahudi Gücü Partisi lideri İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme isteğinin provokatif bir eylem olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların ilk kıblesi olduğunu anımsatan Bekin, "Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan ve kutsal mekanları hedef alan sinsi politikaları hiç şüphesiz bölgesel güvenlik ve istikrarı ortadan kaldırmaya yönelik sinsi bir çıkıştır. Bu söylemler karşısında suskun kalan ve hiçbir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşların sorumluluklarının da elbette sorgulanması gerekmektedir." diye konuştu.

Bekin, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, "Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinliler de yerinden edilmeli" sözlerine yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Batı toplumunun, bu kaotik denklem ve insanlık dramı karşısında nerede ve nasıl duracağı ve hangi politik yolu izleyeceği ne yazık ki hala belirsizliğini korumaya devam etmektedir. AK Parti iktidarının, Netanyahu'nun Gazze'den sonra Batı Şeria'ya yönelik aldığı tek yanlı işgal kararını sadece kınama ve telin etmek yerine, Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli fiili adımları atmasını beklediğimizi vurgulamak istiyoruz. Daha da önemlisi tüm bu sorunların asıl çözümü olan D-8 Organizasyonu'nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde faaliyete sokulması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

Milletvekili, Doğan Bekin, Batı Şeria, İstanbul, İsrail, Gazze, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğan Bekin, İsrail yetkililerinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik söylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: Doğan Bekin, İsrail yetkililerinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik söylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement