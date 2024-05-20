Doğan Bekin: Türkiye\'nin öncülüğünde bölge ülkeleri arasında diyalog mekanizması harekete geçirilmeli

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren muhtemel sorunlara kalıcı çözümlerin bulunabilmesi amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde bölge ülkeleri arasında diyalog mekanizmasının süratle harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak 10 gün önce Tahran'da ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bekin, bu ziyaretlerde kazada yaşamını yitiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştüğünü ifade etti.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve İran halkına başsağlığı dileyen Bekin, kazanın teknik bir arıza sonucu mu ya da dışarıdan bir müdahale ile mi yaşandığı konusunun gündeme geldiğini aktardı.

Doğan Bekin, İran ile İsrail arasında gerginliğin yaşandığına işaret ederek, buna karşılık İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma olduğunu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin de uzun bir aradan sonra Tahran'ı ziyaret ettiğini anlattı.

Helikopter kazası öncesinde Reisi'nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "Kız Kalesi ve Hudaferin" barajlarının açılışını yaptığını anımsatan Bekin, törende Reisi'nin iki ülke ilişkileri konusunda verdiği olumlu mesajların bazı kesimleri rahatsız etmiş olabileceğini vurguladı.

Orta Doğu'daki önemli sürecin bundan sonra başlayabileceğini dile getiren Bekin, "Türkiye'yi de yakından ilgilendiren muhtemel sorunlara kalıcı çözümlerin bulunabilmesi amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde bölge ülkeleri arasında diyalog mekanizması süratle harekete geçirilmeli." dedi.

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın geçmiş dönemlerde ifade ettiklerinin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Bekin, İran'ın yanı sıra Türkiye'nin de istikrarsızlaştırılmasının istendiğini kaydetti.

Bekin, "helikopter kazasından gerekli derslerin çıkarılması ve bölgenin istikrara kavuşturulması gerektiğini" sözlerine ekledi.