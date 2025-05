Doğan: PKK'nın kongre duyurusu yakında

DEM Parti Sözcüsü Doğan: " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi"

ANKARA - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi iddialarına ilişkin konuşan Doğan, "Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Sırrı Süreyya'nın Ankara'da oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi, kullandığı aracı garaja park ederken gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiş. Lastikler kontrol edilince keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Aracının lastiğine yerleştirilen bir düzenekten bahsediyoruz. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir keskinlikte. Sırrı Süreyya Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Sırrı Süreyya Önder bunun istismar edilmesini istemedi. Gizlenecek, saklanacak bir şey yok. İhmalkar olarak değerlendirilmemeli. Aksine bu olay çok büyük bir ciddiyetle, titizlikle takip edildi. Makam aracı olduğu, Meclis Başkanvekili olduğu için titizlik ve hassasiyetle takip edildi. İlgililere gerekli bilgiler, metal çubuk dahil bilgilendirildi. Devletin ilgili birimlerinin bilgisi vardı" ifadelerini kullandı.

İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ın aracının 11 Nisan'da Roma'da yaptığı kazaya da değinen Doğan, "Trafik kazası olduğu doğru. Ancak bu trafik kazası, suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da araçta vardı. Bir programa katılmak için gitmişlerdi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne girmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz. Katılacakları programa sorunsuz bir şekilde katıldılar" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Bu ifadeyi ettiğimiz zamanın üzerinden haftalar geçti. 27 Şubat çağrısından sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Bu çağrının gerekliliğini yerine getireceklerine dair bir açıklamaydı. Hemen bir ateşkes açıklaması yapmışlardı. Bu önemli bir adım, sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz demokratik bir Türkiye için hazırız. Kalıcı barışın sağlandığı bir Türkiye için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya hazırız" diye konuştu.