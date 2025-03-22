Dönmez\'den Yıldırım\'a Ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'i makamında ağırladı.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Dönmez'in bu ziyareti, siyasi dayanışma ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Başkan Yıldırım, sürpriz ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Dönmez'e teşekkürlerini iletti. Bu ziyaretin, bölgesel iş birliği ve ortak hedeflere yönelik çalışmaların pekiştirilmesine katkı sağlanacağı kaydedildi.

Gerçekleşen ziyaret sırasında AK Parti başkanlığında düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar programına katılarak iftarını açan Milletvekili Dönmez, misafirperverlikleri için İl Başkanı Yıldırım'a ve AK Parti ailesine teşekkürlerini dile getirdi. - BİLECİK