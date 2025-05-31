DP Genel Başkanı Uysal, Eskişehir\'de partisinin 7\'nci Olağan İl Kongresi\'ne katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir'de partisinin 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Uysal, Taşbaşı Kültür Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yılının geride bırakıldığını söyledi.

Darbe sonucu dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiğini hatırlatan Uysal, "Eskişehirliler olarak o acıyı her vesileyle dava arkadaşlarımızın yaşadığını biliyorum. Burada şehit Başbakanımız maalesef o kara güne muhatap oldu." ifadesini kullandı.

Kongrede DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile DP Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan da katılımcılara hitap etti.