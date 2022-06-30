DP'li Enginyurt: "10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez" - Son Dakika
Üye Girişi

DP'li Enginyurt: "10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez"

30.06.2022 14:45
DP'li Enginyurt: "10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez"

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretin vergi dışında bırakılmasını isteyerek, "10 bin liranın altında kalacak bir rakam, işçiye yaşam imkanı vermez." dedi.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretin vergi dışında bırakılmasını isteyerek, "10 bin liranın altında kalacak bir rakam, işçiye yaşam imkanı vermez." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanarak, bir rakam belirlemeye çalıştığını anımsattı.

DP'li Enginyurt, iktidarın, 6 ay önce yaptığı yüzde 50 zammın, şu an yerlerde süründüğünü görmesi üzerine komisyonun yeniden toplanmasına karar verdiğini söyledi.

Asgari ücretin 10 bin lira olarak belirlenmesinin, işverene büyük kayıplar yaşatacağının farkında olduklarını, bu sebeple asgari ücretin vergi dışında bırakılması gerektiğini belirten Enginyurt, akaryakıt, elektrik ve doğal gaz zamlarının, zaten işvereni köşeye sıkıştırdığını dile getirdi.

Enginyurt, "10 bin liranın altında kalan bir rakam ise işçiye yaşam imkanı vermez. Bu nedenle devlet hem işçiyi hem işvereni korumalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı DP'li Enginyurt: 'Sansür yasasını şiddetle kınıyoruz, protesto ediyoruz' DP'li Enginyurt: 'Sansür yasasını şiddetle kınıyoruz, protesto ediyoruz'
Kaynak: AA

Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DP'li Enginyurt: '10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:57:55. #1.13#
SON DAKİKA: DP'li Enginyurt: "10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement