DP'li Enginyurt, Kılıçdaroğlu ve eşini evine davet etti - Son Dakika
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DP'li Enginyurt, Kılıçdaroğlu ve eşini evine davet etti

21.04.2022 15:28
DP'li Enginyurt, Kılıçdaroğlu ve eşini evine davet etti

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Kemal Bey dert etmeyin, yılgınlık yok direnişe devam. Kemal Bey ve eşini evimizde misafir etmekten şeref duyarız." diye seslendi.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Kemal Bey dert etmeyin, yılgınlık yok direnişe devam. Kemal Bey ve eşini evimizde misafir etmekten şeref duyarız." diye seslendi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını anımsattı.

Fakirliğe mahkum edilen emeklinin, "bayramda belki bir nebze mutlu olabilirim" diye beklerken umutların yine yıkıldığını ifade eden Enginyurt, şunları kaydetti:

"Gazilerimize, şehit ailelerine yine bayram ikramiyesi 1100 lira ama 15 Temmuz gazilerine Vakıftan 2 bin lira. Bunun adalet neresinde? Bu büyük bir haksızlıktır, buna itiraz ediyoruz. DP olarak 10 bin dolar alan rüşvetçiyi, aylık maaşa bağlanmış siyasetçiyi biz ortaya çıkaracağız. 10 milyon avro rüşvet pazarlığı yapan gazeteciyi biz ortaya çıkaracağız. 801 milyon dolar Ankapark'a zarar ettiren Melih Gökçek'ten hesap soracağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını parası olmadığı için değil, bir tepki göstermek için ödemediğini anlatan Enginyurt, "Anayasa'ya göre 65 yaşından büyük olanın elektriği kesilmez. Burada bile vicdansızlık yaptınız. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Kemal Bey dert etmeyin, yılgınlık yok direnişe devam. Bizim ev halkının selamı var, Kemal Bey ve eşi hanımefendiyi evimizde misafir etmekten şeref duyarız, onur duyarız. Eylemini destekliyoruz, sonuna kadar yanındayız." diye konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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