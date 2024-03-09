DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Kadir Yatağan: Projelerimiz Hazır

Demokrat Parti (DP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avukat Kadir Yatağan, projelerinin hazır olduğunu belirterek; "Seçmenin beklentileri karşılamak birinci önceliğimiz olacak" dedi.
DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avukat Kadir Yatağan, yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devem ediyor. Seçim bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren Yatağan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesinin yanı sıra partiye mal olmuş sembol isimlerle de görüş alışverişinde bulunuyor.
Pamukkale'de güzel ve doğru işler yapmak için yola çıktıklarını belirten Kadir Yatağan, seçim çalışmalarındaki sloganını "Çözüm bizde, destek sizde. Haydi yapabilirsin Pamukkale" olarak belirledi. Pamukkale'nin sorunlarını bildiklerini kaydeden Yatağan, " Denizli'nin en fazla seçmen kitlesine sahip seçim bölgesi olan Pamukkale'den aday olmanın sorumluluklarının farkındayız. Çünkü genç, dinamik ve donanımlı bir seçmen kitlemiz var. Kentin ve ülkemizin geleceğiyle ilgili büyük umutları ile haklı beklentileri var. Biz halkımızın teveccühü ile başkanlık görevine seçildiğimizde bölgedeki herkesi ayırmadan ayrıştırmadan kucaklayacağız. Katılımcı ve şeffaf bir yönetimin sözünü veriyoruz. Seçmenimizi beklentilerini karşılamaya yönelik projelerimizi hazırladık. Seçimin ardında bu projeleri hızla hayata geçireceğiz" dedi.
Pamukkale'nin dünya mirasına sahip bir dünya markası olduğuna dikkat çeken Yatağan, "Pamukkale sanayi, tarım ve eğitimin yanı sıra turizm noktasında da önemli bir potansiyele sahip. Biz göreve geldiğimizde Pamukkale'nin var olan marka değerini hem Türkiye genelinde hem de dünyada hak ettiği noktaya ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Her biri konusunda uzman, bilgi ve tecrübesi yüksek bir ekiple yola çıktık. Bu ekiple birlikte Pamukkale için elzem gördüğümüz tedbirleri hızla alarak, ilçemizin var olan sorunlarını biran önce çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Sorunları çözüp, yeni projeleri de hayata geçirerek Pamukkale'yi daha gelişmiş bir cazibe merkezi haline gitmenin gayreti içerisinde olacağız" - DENİZLİ
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