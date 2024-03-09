DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Kadir Yatağan: Projelerimiz Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Kadir Yatağan: Projelerimiz Hazır

DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Kadir Yatağan: Projelerimiz Hazır

DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avukat Kadir Yatağan, seçmenin beklentilerini karşılamayı öncelikli hedefleri olarak belirterek projelerinin hazır olduğunu söyledi.

09.03.2024 08:09  Güncelleme: 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti (DP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avukat Kadir Yatağan, projelerinin hazır olduğunu belirterek; "Seçmenin beklentileri karşılamak birinci önceliğimiz olacak" dedi.

DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avukat Kadir Yatağan, yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devem ediyor. Seçim bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren Yatağan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesinin yanı sıra partiye mal olmuş sembol isimlerle de görüş alışverişinde bulunuyor.

Pamukkale'de güzel ve doğru işler yapmak için yola çıktıklarını belirten Kadir Yatağan, seçim çalışmalarındaki sloganını "Çözüm bizde, destek sizde. Haydi yapabilirsin Pamukkale" olarak belirledi. Pamukkale'nin sorunlarını bildiklerini kaydeden Yatağan, " Denizli'nin en fazla seçmen kitlesine sahip seçim bölgesi olan Pamukkale'den aday olmanın sorumluluklarının farkındayız. Çünkü genç, dinamik ve donanımlı bir seçmen kitlemiz var. Kentin ve ülkemizin geleceğiyle ilgili büyük umutları ile haklı beklentileri var. Biz halkımızın teveccühü ile başkanlık görevine seçildiğimizde bölgedeki herkesi ayırmadan ayrıştırmadan kucaklayacağız. Katılımcı ve şeffaf bir yönetimin sözünü veriyoruz. Seçmenimizi beklentilerini karşılamaya yönelik projelerimizi hazırladık. Seçimin ardında bu projeleri hızla hayata geçireceğiz" dedi.

Pamukkale'nin dünya mirasına sahip bir dünya markası olduğuna dikkat çeken Yatağan, "Pamukkale sanayi, tarım ve eğitimin yanı sıra turizm noktasında da önemli bir potansiyele sahip. Biz göreve geldiğimizde Pamukkale'nin var olan marka değerini hem Türkiye genelinde hem de dünyada hak ettiği noktaya ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Her biri konusunda uzman, bilgi ve tecrübesi yüksek bir ekiple yola çıktık. Bu ekiple birlikte Pamukkale için elzem gördüğümüz tedbirleri hızla alarak, ilçemizin var olan sorunlarını biran önce çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Sorunları çözüp, yeni projeleri de hayata geçirerek Pamukkale'yi daha gelişmiş bir cazibe merkezi haline gitmenin gayreti içerisinde olacağız" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Kadir Yatağan: Projelerimiz Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
09:39 AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Nevşehir’de konuştu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Nevşehir'de konuştu
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana Haber’de Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
01:00 “Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor“ diyen İlhan Palut’tan maç sonuna damga vuran sözler "Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler
00:41 Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ara karar Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 09:44:23. #1.11#
SON DAKİKA: DP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Kadir Yatağan: Projelerimiz Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement