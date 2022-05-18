DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

18.05.2022 11:08
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Biliyor ve inanıyoruz ki coğrafyamıza göz dikmiş mihraklara verilecek en etkili cevap, milletçe birlik ve beraberlik duruşumuz olabilir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Biliyor ve inanıyoruz ki coğrafyamıza göz dikmiş mihraklara verilecek en etkili cevap, milletçe birlik ve beraberlik duruşumuz olabilir." ifadesini kullandı.

Aksakal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küresel emperyalizmin yeniden vahşi saldırıları altında kalan mazlum milletlerin referans alacağı tek mücadelenin, asil Türk milletinin 1919'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi olduğuna dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Türk devrimi süreci bugün dahi yol gösterici özelliğini ve niteliğini taşımaya devam ediyor. Biliyor ve inanıyoruz ki coğrafyamıza göz dikmiş mihraklara verilecek en etkili cevap, milletçe birlik ve beraberlik duruşumuz olabilir. Her türlü sıkıntıyı bertaraf edebiliriz, her türlü haksızlığı yenebiliriz ama bir karış toprağımızı feda edemeyiz, vatansız olamayız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika


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