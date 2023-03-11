DSP lideri Aksakal: Seçimlere parti olarak gireceğiz - Son Dakika
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DSP lideri Aksakal: Seçimlere parti olarak gireceğiz

11.03.2023 17:39
DSP lideri Aksakal: Seçimlere parti olarak gireceğiz

Bir süredir Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen Demokratik Sol Parti kararını verdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ne Millet İttifakı'ndan ne de Cumhur İttifakı'ndan görüşme talebi gelmediğini belirterek seçimlere parti olarak katılacaklarını duyurdu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını açıkladı. DSP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısının ardından konuşan Aksakal, Başkanlık Kurulu'nun Genel Başkan olarak kendisine tam yetki verdiğini söyledi.

"SEÇİMLERE KATILMA KARARI ALDIK"

Toplantıda, yetki ve değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Aksakal, "Siyasi Partiler Yasası, seçim yasaları gereği seçimlere katılıp katılmama kararının Parti Meclisi tarafından alınması ve milletvekilleri adaylarımızı hangi yöntemle belirleyeceğimizin kararının alınması gerekiyordu. Bugün Parti Meclisimizde 14 Mayıs 2023'teki seçimlere katılma kararı aldık." dedi.

"GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Milletvekili adaylarının merkez yoklaması ile belirleneceğini aktaran Aksakal, Parti Meclisi toplantısında tüm gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti. Aksakal, DSP olarak bugüne kadar herhangi bir ittifak ile görüşmediklerini ifade ederek "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi." dedi.

"SEÇİM KARARI ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlere katılacak partileri ilan ettiğini anımsatan Aksakal, DSP'nin de seçimlere katılacak yeterliliğinin olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim kararının açıklanmasına ilişkin Aksakal şunları söyledi:

"Seçim kararının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Deprem felaketini yaşadığımız bu dönemde aynı zamanda seçim çalışmalarının da yapılacak olması bir zorunluluk olsa da yaşamını yitiren ve yaralı yurttaşlarımızı aklımızdan, gönlümüzden çıkardığımız anlamına gelmemelidir. Kendi mecrası içerisinde bu çalışmayı yürüteceğiz."

Ayrıca Aksakal, "Bundan sonraki süreçte olası bir görüşme talebinde, Genel Başkan olarak dün başkanlık kurulumuzun vermiş olduğu yetkiyi parti meclisimizde oy birliğiyle onaylayarak artık seçimlerin sath-ı mailine girmiş oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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