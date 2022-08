DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 17 Ağustos depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla mesaj Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Böyle devam edildiği takdirde plansız, ruhsatsız ve kaçak yapılan her binayı, içinde yaşayanlar için potansiyel bir tabut gibi görmek bir başka değişmez kaderimiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Aksakal, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, depremde yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Bu zaman zarfında Van, Elazığ ve İzmir'de onlarca yurttaşın hayatını kaybettiği, milyarlarca lira zarara yol açan depremlerin yaşandığını belirten Aksakal şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz coğrafyanın değiştirilemez kaderi olan bu afetten can kaybı olmaksızın korunma imkanı varken hala daha istenilen düzeyde bir çözümün ortaya konulamaması, eskilerin tamiri yerine her türlü altyapı tesislerinin hazırlanarak yapılaşmaya sunulan yeni kentsel alanların yaratılmaması bu soruna şaşı bakılmasının açık göstergesidir. Böyle devam edildiği takdirde plansız, ruhsatsız ve kaçak yapılan her binayı, içinde yaşayanlar için potansiyel bir tabut gibi görmek de bir başka değişmez kaderimiz olacaktır."