DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP ve diğer siyasi yapıları devletin dış politikasını desteklemeye çağırdı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Dilerim ki CHP başta olmak üzere tüm siyasi yapılar devletimizin kararlı dış politikasının yanında yer alacak söylemlerle yeni bir süreci başlatırlar ve olası tehditler daha kolay bertaraf edilebilir." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü'nü kutladı.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlere vatan millet sevdalılarının inançlı ve kararlı mücadelesinin damgasını vurduğunu ifade eden Aksakal, "Şimdi de 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerini rövanşist bir anlayışla gerçekleştirme çabasında olan ve yenilmekten zevk alan bir sözde muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız. Demokrasi söylemlerinin üstünde tepinirken, siyasi partilerin seçimlerde özgürce aday çıkarmalarına ve demokratik yarışlara tahammülü olmayanları ibretle izlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikasının, bölge merkezli bir anlayış temelinde sürdürüldüğünü ve "Yurtta barış, dünyada barış" stratejisinin tam olarak hayata geçirildiği bir düzeyde olduğunu vurgulayan Aksakal, "Dilerim ki CHP başta olmak üzere tüm siyasi yapılar, devletimizin kararlı dış politikasının yanında yer alacak söylemlerle yeni bir süreci başlatırlar ve olası tehditler daha kolay bertaraf edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli aylıkları

Aksakal, 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücretin, kendi teklifleri olan 20 bin liranın altında kaldığını söyledi.

Emeklilerin aylıklarındaki durumun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Aksakal, emekliler için memura verilecek zam oranında bir maaş artışı öngörmenin, var olan sıkıntının giderilmesinden uzak bir değerlendirme olacağını kaydetti.

Aksakal, "Emekli aylığına yapılması konuşulan yüzde 49,25 oranındaki zam gerçekleştiğinde dahi asgari ücretin yakınına bile yaklaşmayan bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksakal, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin, garantör devlet olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin onayı alınmadan uzatılması halinde, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarından çıkarılması gerektiğini aktardı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, toplantının ardından Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.