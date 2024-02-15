DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: DSP, Atatürkçüleri bağrına basmaya hazırdır

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerinin kurulduğu günden bugüne Atatürk'ün ilkelerini rehber edindiğini belirterek, "DSP, halktan ve haktan aldığı güçle, tertemiz geçmişiyle ve üç kez devlet yönetme tecrübesiyle aynı özellikleri taşıyan tüm Atatürkçüleri bağrına basmaya hazırdır." dedi.
Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzay görevini tamamlamasından dolayı kutladı.
Antalya'da selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aksakal, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kayması nedeniyle de geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamın, soykırımın toplumsal vicdanlarda açtığı yaranın tarif edilemez boyutlara ulaştığını belirten Aksakal, "BM'nin bu drama kayıtsız kalması insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak anılacak. Türkiye olarak bölge ülkeleri ile bu konuda yapılan istişarelerin daha etkin bir noktaya evrilmesinin gayreti içinde olduğumuzu görüyoruz ama daha somut gelişmelerin de zaman geçirmeden hayata geçirilmesinin önemine dikkatleri çekmek istiyorum." dedi.
-"Amblemi altı ok olan parti, altılı hançere dönüşmüştür"
Önder Aksakal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne dair takvimi de işlettiklerini dile getirerek, DSP'nin 30 büyükşehir, 51 il ve toplam 1393 seçim çevresinde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini bildirdi.
Aksakal, 2023'teki genel seçimlerde muhalefet partilerince topluma siyasi travmalar yaşatıldığını belirterek, " Altılı Masa'nın organizatörü ve amblemi altı ok olan parti, bugün sadece ortaklarına yönelik değil kendi içlerinde bile birbirlerine karşı altılı hançere dönüşmüştür. Esasen oluşan bu travmanın ana sebeplerinin başında gelmektedir." ifadesini kullandı.
DSP'nin kurulduğu günden bugüne Atatürk'ün ilkelerini rehber edindiğini vurgulayan Aksakal, "Atatürk'ün kurduğu partiye olan sadakatleri sebebiyle CHP saflarında ömrünü tüketmiş, ama bugün gelinen noktada kendilerine karşı planlanan türlü entrikalarla bir kenara savrulmuş gerçek Atatürkçülere buradan, milletin Meclisinden çağrıda bulunuyorum. DSP, halktan ve haktan aldığı güçle, tertemiz geçmişiyle ve üç kez devlet yönetme tecrübesiyle aynı özellikleri taşıyan tüm Atatürkçüleri bağrına basmaya hazırdır." diye konuştu.
Fahiş kira artışlarına karşı "hisseli kiracılık" önerisi
DSP Genel Başkanı Aksakal, toplumsal sorunlara yönelik önerilerinin geç de olsa dikkate alınmasının önemli olduğunu dile getirerek, konut fiyatlarındaki fahiş artışların kontrol altına alınması için Merkez Bankasının "hisseli kiracılık" önerisini DSP'nin 1 yıl önce hazırladığı raporda kamuoyuna sunduklarını anımsattı.
Kamu arazilerinin, kendi evini yapmak isteyenlere sunulabileceğini, köylerdeki kamu arazilerinin de mülkiyeti devlette kalmak şartıyla üretim için vatandaşların kullanımına verilebileceğini anlatan Aksakal, "Toplumsal sorunların tespitini yapmakla kalmıyor, doğru çözüm önerilerimizi de hiçbir komplekse kapılmadan ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aksakal, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin en az 12 bin 500 lira olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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