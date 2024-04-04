DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM\'nin sorumluluğundadır

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Hayat pahalılığının önüne geçilmesi, sığınmacı sorununun mutlaka tamamıyla ortadan kaldırılması sorumluluğu sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarındadır." dedi.
Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecini demokratik teamüllere uygun şekilde, kayda değer olumsuzluk yaşamadan geride bıraktıklarını söyledi.
DSP olarak 81 ilde kendi adaylarıyla seçime katıldıklarını anımsatan Aksakal, Eskişehir'in Mihalıççık Belediyesi ile Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Çepni beldesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Büyükkarıştıran beldesi belediyelerini kendi adaylarının kazandığını belirtti. Aksakal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen tüm belediye başkanlarına, il genel ve belediye meclisi üyeleriyle muhtarlara başarılar diledi.
Van İl Seçim Kurulunun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdiğini hatırlatan Aksakal, "Yüksek Seçim Kurulunun yapılan itirazlar neticesinde, olayın maddi hata perspektifinden yaptığı değerlendirmeyle sorunu doğru noktaya taşıması ve mazbatanın en çok oy alan adaya verilmesine yönelik kararı oy çokluğuyla da olsa değerlidir. Ancak hukuken seçilme yeterliliği olmadığı gibi sabıkasına konu süreçte PKK terör örgütünü övmesi, hatta bu terör örgütü için kadim Türk devletine yönelik sözüm ona 'tükürüğüyle boğar' gibi tanımlamalarla tahkir etmesi eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bir hukuk devletiyse ilgili şahsın göreve başladıktan sonraki süreçte ayrıca bir hukuki değerlendirmeye tabi tutulmasını da gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Aksakal, DEM Parti adayı Zeydan'ın seçilebilirliğine imkan sağlayan ilgili mahkemenin memnu hakların iadesi kararını hatalı bir şekilde vermesinin altında yatan gerçek sebeplerin incelenmesi, araştırılması ve soruşturulması gerektiğini ifade ederek, "Bu konuda Hakimler ve Savcılar Kurulunu başta olmak üzere cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum. Elbette halkın iradesi her şeyin üzerindedir ancak hiçbir gerekçe de terör örgütü mensuplarının ya da iltisaklı olanların demokratik kurallar yoluyla güç elde edebilmesine olanak vermemelidir." dedi.
Türkiye'nin yaklaşık dört yıllık bir süre boyunca seçimsiz bir dönem geçireceğini dile getiren Aksakal, bu sürecin başta ekonomideki sıkıntıların aşılması, bölgesel sorunların ve özellikle terör yapılanmalarının yok edilerek emperyalist planların akamete uğratılması açısından büyük bir önem arz ettiğini vurguladı. Aksakal, şunları kaydetti:
"Hayat pahalılığının önüne geçilmesi, sığınmacı sorununun mutlaka tamamıyla ortadan kaldırılması sorumluluğu sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarındadır. İktidarda bulunan AK Parti'nin değişik kademelerdeki sözcülerince dile getirilen yeni anayasa konusu da Mecliste temsil edilsin ya da edilmesin tüm siyaset kurumunun, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin öncelemesi gereken hususların başında yer almaktadır. DSP olarak 12 Eylül faşist darbesinin ürünü olan, üzerine darbeci kokusu sinmiş bu anayasayı sivil iradenin gücüyle yeniden yaratacak çalışmalarımızı yeri ve zamanı geldiğinde gerek Meclisimize gerekse kamuoyunun değerlendirmesine sunacağız. Bazı siyasetçilerin 1921 anayasasına övgüyle atıfta bulunarak mevcut anayasamızın ilk dört maddesini hedef tahtasına oturtma niyetini ise sinsi ve samimiyetten uzak bir girişim olarak değerlendireceğimizin bilinmesini isterim."
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arıkan, yeni dönemde en güzel hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti ve Bingöl'ü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı. Tunç, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı. Fethiye içinde otobüsle tur atarak halkı selamlayan Karaca, ardından meclis üyeleriyle birlikte adliye binasına geçti.
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