Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu! - Son Dakika
Üye Girişi

Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!

15.10.2022 13:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili ''Acımız tarifsiz... Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!'' paylaşımında bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün akşam 18.15'te bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından hemen arama kurtarma çalışmaları başlatırken bu sabahİçişleri Bakanı Süleyman Soylu 40 kişinin şehit olduğunu ve 1 kişinin maden içerisinde durumunun belirsiz olduğunu açıkladı. Maden faciasına ilişin Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.

''OLASI İHMALLERİN HESABINI SORMAK DA BOYNUMUN BORCU''

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Acımız tarifsiz... Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!'' ifadelerini kullandı.

5 KİŞİLİK CHP HEYETİ BARTIN'DA

CHP Heyeti, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan maden emekçilerini ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Heyet, maden faciasında yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini ileterek başsağlığı dileklerinde bulundu.

YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise maden ocağındaki patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin, "Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor'' açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR
500
Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın, Maden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu! - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:30 Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti
12:22 Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik
12:17 Kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı?
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:49 Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 13:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement