Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün akşam 18.15'te bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından hemen arama kurtarma çalışmaları başlatırken bu sabahİçişleri Bakanı Süleyman Soylu 40 kişinin şehit olduğunu ve 1 kişinin maden içerisinde durumunun belirsiz olduğunu açıkladı. Maden faciasına ilişin Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.

''OLASI İHMALLERİN HESABINI SORMAK DA BOYNUMUN BORCU''

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Acımız tarifsiz... Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!'' ifadelerini kullandı.

5 KİŞİLİK CHP HEYETİ BARTIN'DA

CHP Heyeti, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan maden emekçilerini ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Heyet, maden faciasında yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini ileterek başsağlığı dileklerinde bulundu.

YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise maden ocağındaki patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin, "Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor'' açıklamalarında bulundu.