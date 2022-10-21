Fakıbaba, 11 ay önce Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu anlattı: Bütün yolsuzluğu aktardım

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

11 AY ÖNCE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası herkes sürpriz istifanın perde arkasını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili bu sabah Fox TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Ahmet Eşref Fakıbaba, 11 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

"BÜTÜN KİRLİLİĞİ AKTARDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ildeki bütün aksaklıkları aktardığını ifade eden Fakıbaba, "11 ay önce sayın Cumhurbaşkanımıza tek tek Urfa'daki adaletsizliği, yolsuzluğu, kirliği hepsini aktardım. Kendisi beni dinledi. Hak verdiğine inanıyorum. Ama hak vermiş olsaydı söylediklerimi dikkate alırdı" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ'YE KATILIYOR

Öte yandan, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa kararı alan Fakıbaba, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Fakıbaba konuyla ilgili açıklamasında, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.

İSTİFA MESAJINDA NELER YAZIYOR?

Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.