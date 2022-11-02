HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan cumhuriyet çıkışı: 100 yıllık bir yıkım süreci - Son Dakika
Üye Girişi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan cumhuriyet çıkışı: 100 yıllık bir yıkım süreci

02.11.2022 11:32

TBMM'de parti grup toplantısında cumhuriyetle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Buldan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"100 YILLIK BİR YIKIM SÜRECİNDEN BAHSEDİYORUZ"

Cumartesi günü cumhuriyetin 99. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" dedi.

"ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR"

Buldan sözlerine, "Yönetimler değişse de zihniyet hiçbir dönem değişmediği gibi aynı zihniyetin devam ettiğini görüyoruz. Toplum olarak da bunun ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığımızı da ifade etmek istiyorum. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel" ifadeleri ile devam etti.

YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor Konak'ta Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Sonuçlandı Konak'ta Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Sonuçlandı

Pervin Buldan, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan cumhuriyet çıkışı: 100 yıllık bir yıkım süreci - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Korku filmi izleyen adama yapılan şaka milyonlarca görüntülenme aldı
11:21 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan cumhuriyet çıkışı: 100 yıllık bir yıkım süreci
11:17 Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı
11:06 Türkiye'ye küstah tehditler savuran PKK'lı terörist öldürüldü
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Akşener konuşmasının devamında yerden yere vurdu
10:56 Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında Bakan Soylu'ya yönelik "tehdit" paylaşımı sebebiyle fezleke hazırlandı
10:58 Ünlü aşiretin liderine rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı
10:53 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Dedeağaç tepkisi: Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar, inandırıcı değil
10:51 Hindistan'da doğan mucize bebek! Annesi 7 ay boyunca hayat belirtisi göstermemişti
10:22 Dolar yeni güne yükselişle başladı! 18,62 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 11:53:32. #1.13#
SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan cumhuriyet çıkışı: 100 yıllık bir yıkım süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement