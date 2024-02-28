Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 28 Şubat\'ı kınadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur" dedi.
Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinin yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhuriyetin kurulmasından itibaren ülkemizin çeşitli darbelere ve darbe girişimlerine maruz kaldığını ifade eden Başkan Özlü, bu girişimlerin ülkemizi birçok alanda tahribata uğrattığına dikkat çekti.
Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmiş olan 28 Şubat'ın, sadece dönemin meşru hükümetine karşı değil, milletin bizatihi kendisine yapılmış olan bir saldırının adı olduğunu vurgulayan Özlü, "Yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. Hürriyetin esarete, demokrasinin vesayete teslim olmasını isteyenlerin alınlarından asla silinmeyecek bir utanç tarihidir" dedi.
Aziz milletimizin, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap verdiğine dikkat çeken Özlü, şunları aktardı; "Bu ülkenin varlığı ve bütünlüğü, kalkınması ve büyümesi için kendini her alanda ortaya koymuş her bir ferdimizin düşüncelerine, inançlarına kılık kıyafetine prangalar vurulamaz. Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür. 28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz'da olduğu gibi karşısında aziz milletimizi bulacaktır. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin geleceğinin teminatı bizatihi milletimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışını sekteye uğratacak her türlü girişime karşı aziz milletimiz, sahip olduğu basiret ve sağduyu ile her daim engel olabilecek güçtedir. Bu güç, hain planlar yapanların, emellerine ulaşmalarına hiçbir zaman izin vermeyecektir. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz. Her karış toprağına bin canın feda edildiği bu cennet vatanımızı her şeye karşı korumak, geliştirmek, ilerletmek ve çağdaş refah seviyesine ulaştırmak boynumuzun borcudur.
Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin iradesini, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan ve ülkemizin geleceğini karartacak her türlü darbe ve benzeri kalkışmanın karşısında olduğumuzu bildirir, geçmişte böylesi girişimlerle mücadele eden tüm aziz milletimizi minnetle andığımı ifade etmek isterim." - DÜZCE
Son Dakika › Politika › Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 28 Şubat'ı kınadı - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?