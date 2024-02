Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 28 Şubat\'ı kınadı

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur" dedi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinin yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhuriyetin kurulmasından itibaren ülkemizin çeşitli darbelere ve darbe girişimlerine maruz kaldığını ifade eden Başkan Özlü, bu girişimlerin ülkemizi birçok alanda tahribata uğrattığına dikkat çekti.

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmiş olan 28 Şubat'ın, sadece dönemin meşru hükümetine karşı değil, milletin bizatihi kendisine yapılmış olan bir saldırının adı olduğunu vurgulayan Özlü, "Yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. Hürriyetin esarete, demokrasinin vesayete teslim olmasını isteyenlerin alınlarından asla silinmeyecek bir utanç tarihidir" dedi.

Aziz milletimizin, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap verdiğine dikkat çeken Özlü, şunları aktardı; "Bu ülkenin varlığı ve bütünlüğü, kalkınması ve büyümesi için kendini her alanda ortaya koymuş her bir ferdimizin düşüncelerine, inançlarına kılık kıyafetine prangalar vurulamaz. Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür. 28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz'da olduğu gibi karşısında aziz milletimizi bulacaktır. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin geleceğinin teminatı bizatihi milletimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışını sekteye uğratacak her türlü girişime karşı aziz milletimiz, sahip olduğu basiret ve sağduyu ile her daim engel olabilecek güçtedir. Bu güç, hain planlar yapanların, emellerine ulaşmalarına hiçbir zaman izin vermeyecektir. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz. Her karış toprağına bin canın feda edildiği bu cennet vatanımızı her şeye karşı korumak, geliştirmek, ilerletmek ve çağdaş refah seviyesine ulaştırmak boynumuzun borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin iradesini, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan ve ülkemizin geleceğini karartacak her türlü darbe ve benzeri kalkışmanın karşısında olduğumuzu bildirir, geçmişte böylesi girişimlerle mücadele eden tüm aziz milletimizi minnetle andığımı ifade etmek isterim." - DÜZCE