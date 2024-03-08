Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Gençlerle Buluştu

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gençlerle sohbet programlarında buluştu. Gençlerin soruları yanıtlarken 3 mega projesinden söz eden Özlü, "Katı atık ve tıbbi atık işleme tesisi ile aktarma istasyonu yaptık. İkincisi içme suyu altyapısı ve şebekenin yenilenmesi işine başladık, şu anda yapıyoruz. Üçüncüsü mobilya kent, başlıyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, belediye meclis üyesi adayı Şendoğan Tekin'in organizasyonunda Yığılcalı gençlerle sohbet programında bir araya geldi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ile bazı belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette 30 kadar genç ile buluşan Özlü, kendisine iletilen talep üzerine Çamlı Spor Kulübü'ne destek sözü verdi.

Ardından ise Ağrı ve Erzurum kökenli gençlerle buluşan Özlü, hem 31 Mart seçimlerinin öneminden söz etti, hem de merak edilen sorulara yanıt verdi. Düzce'nin göçlerle büyüyen bir şehir olduğunu ifade eden Özlü, "Hepimiz bir yerden geldik, ama artık Düzceli'yiz. Düzce bizim evimiz, memleketimiz. Bu şehre sahip çıkmak, bu şehrin sorunlarını çözmek, bu şehri büyütmek, bu şehri güzelleştirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapmanın en önemli yollarından birisi bu şehrin yönetim kadrosunda görev almaktır" dedi.

"Proje kitabımızı lütfen okuyun"

31 Mart seçimlerinde gençlere önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getiren Faruk Özlü, "Önümüzdeki 5 yıl bu şehri yönetecek kadroları siz seçeceksiniz. Düzce için hazırladığımız 100 projemiz var. Bu projeler Düzce'ye sınıf atlatacak ve bu şehri Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasına sokacak projelerdir. Aslında 31 Mart'ta bu 100 projeyi oylayacağız. Bu projeler önümüzdeki 5 yılda uygulansın mı, uygulanmasın mı bunu seçeceğiz. Sizlere de takdim ettiğimiz proje kitabımızı lütfen okuyun. Bu kitapta sadece projenin ismi ve resim var. Az laf, çok iş" ifadelerini kullandı.

Mega projelerini gençlerle paylaştı

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Özlü, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı mega projelerini anlattı. Özlü "Geçen 5 yılda yaptığımız en büyük projelerin başında çöp tesisi gelir. Türkiye'nin en modern tesisini kurduk. Bakın Düzce'nin artık çöp tartışması yok. Aslında biz bir tesis kurmadık, 3 tesis kurduk. Bir tanesi Konuralp bölgesindeki aktarma istasyonu. Bunu belediye olarak biz kurduk. Bütün çöpler bu istasyona boşaltılıyor. İkinci tesis Hecinler'de bulunan katı atık ayrıştırma ve bertaraf tesisidir. Bu tesiste çöpler önce organik ve inorganik olarak ayrıştırılıyor. Organik kısımlar fermantasyon tankında çürütülüyor. Bakterilerin çıkardığı metan gazından elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu tesisin ihalesi benden önce açılmıştı. İhale sonrası yatırımcı ile tekrar masaya oturduk ve sözleşmeyi baştan aşağı yeniledik. Bu yatırımın karşılığında bu tesisin enerji gelirlerini 10 yıl süre ile yatırımcıya bıraktık. 10 sene sonunda bu tesis belediyenin olacak.

Üçüncü tesis ise yine Konuralp'teki Tıbbi Atık Ayrıştırma ve Bertaraf Etme Tesisi'dir. İhale açtık ve bir yatırımcıya yap-işlet-devret modeli ile yaptırdık. Yatırımcı elde ettiği gelirin yüzde 22'sini her ay bize veriyor. 20 sene sonra bu yatırım da belediyenin olacak. Belediyeye 2 tane gelir getirici tesis kazandırmış olduk. Geçen dönem yaptığımız en büyük proje bu 3 tesis diyebilirim.

Yine en büyük projelerden birisi içme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. Depremi saymazsak Düzce'de bir tek proje altında yapılan en büyük yatırımdır. 45 milyon Euro, 750 milyon lira ve 250 milyon lira bedelli üç etaplı bir yatırımdır. Altyapıya yönelik bu yatırım da başladı. Önümüzdeki döneme ilişkin en büyük projemiz ise mobilya kent projesidir. 3 tane mega proje söylemiş oldum. Biri katı atık ve tıbbi atık işleme ve aktarma istasyonudur, bunu yaptık. İkincisi içme suyu altyapısı ve şebekenin yenilenmesi işidir, buna başladık, şu anda yapıyoruz. Üçüncüsü mobilya kent projesidir, başlıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE