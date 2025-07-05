Düzce Belediye Başkanı Özlü, Küçük Sanayi Sitesi Altyapı Çalışmalarını Açıkladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Başkan'a Sor' serisinin yeni bölümünde Küçük Sanayi Sitesinde (KSS) altyapının yüzde 85'inin tamamlandığını ve yaklaşık 35 milyon lira harcandığını belirterek hedeflerinin bölgeyi pırıl pırıl, tertemiz bir site haline getirmek olduğunu kaydetti.

Başkan Faruk Özlü, sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtan 'Başkana Sor' serisinin yeni bölümünde KSS altyapı sorunları ve Dünya Düzce Günleri etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulundu, özel çocuklar için yaz okulu talebi ve kendisine bakan denilmesini istediği iftirasına da değindi.

"35 Milyon lira harcandı"

Başkan Faruk Özlü, KSS'de ki altyapı eksikleri ve yol sorunlarıyla ilgili eleştirilere verdiği yanıtta, "Ben en çok küçük sanayiye gidenlerden biriyim. Orada modern bir sanayi sitesi yapıyoruz. Burası bir kooperatif ve altyapıyı yapmayan eski yönetimlere sormanız daha doğru olur" diyerek, altyapı çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladıklarını ve yaklaşık 35 milyon lira harcadıklarını açıkladı. Ayrıca, SEDAŞ ile görüşmelerde bulunarak aydınlatma çalışmalarını da kısa zamanda tamamlayacaklarını belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından bölgenin asfaltlanacağını ve mevcut dükkan sahiplerine ıskan belgelerinin belli bir ücret karşılığında verileceğini söyleyen Özlü, bölgeyi "pırıl pırıl, tertemiz" bir site haline getirme hedefinde olduklarını vurguladı.

"Bunu söyleyenler iftiracıdır, yalancıdır"

Faruk Özlü, "Kendisine bakan denilmesini istediği" iftirasına ise tepki gösterdi. Özlü, "Bunu uyduran, bunu söyleyen gerçekten cahil, gerçekten görgüsüz bir yapıya sahiptir. Böyle bir şey asla olmadı, böyle bir şey olmaz. Bunu söyleyenler iftiracıdır, yalancıdır" dedi.

Özel çocuklar için yaz okulu talebine de değinen Özlü, "Bu kardeşimiz bize ulaşırsa, nasıl bir program istediklerini öğrenip Çocuk Üniversitemiz de onlar için yaz programı hazırlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Son olarak Dünya Düzce Günleri kapsamında bu yıl konser yapılmayacağını belirten Başkan Özlü, "Sosyal faaliyetler ve kitap günleri gibi etkinlikler olacak. Ancak konser programı planlamıyoruz" dedi. - DÜZCE