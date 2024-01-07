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Düzce'de AK Parti Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Meşalelerle Karşılandı - Son Dakika
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Düzce'de AK Parti Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Meşalelerle Karşılandı

Düzce'de yerel seçimlerde tekrar AK Parti Belediye Başkan adayı gösterilen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tulum ve davul-zurnalar eşliğinde meşalelerle karşılandı. Özlü, partilileri selamladıktan sonra yaptığı konuşmada, geçen 5 yılda yapılan işlerin şehrin temel sorunlarını çözmeye yönelik olduğunu ve önümüzdeki 5 yılda Düzce'nin büyük bir sıçrama yapacağını belirtti. Milletvekili Ercan Öztürk ise Özlü ile yola devam etmenin coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise Özlü'yü kente emanet ettiklerini ve yeni dönemde de hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Düzce\'de AK Parti Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Meşalelerle Karşılandı
07.01.2024 - 23:54,
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Düzce'de yerel seçimlerde tekrar AK Parti Belediye Başkan adayı gösterilen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kente dönüşünde tulum ve davul-zurnalar eşliğinde meşalelerle karşılandı.

Yerel seçimlerde Düzce'den AK Parti Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki programın ardından Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloüğlu ile birlikte İstanbul'dan Düzce'ye döndü. Başkan Özlü'yü partililer yağmurlu havaya rağmen Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri'nde karşıladı. Partililerin yoğun tezahüratları eşliğinde Düzce'ye giren Özlü, burada seçim otobüsü üzerinden partilileri selamladı. Şehir merkezinde ise Özlü önce tulum çalınarak karşılandı. Partililerle burada bir süre sohbet eden Başkan Özlü, şehrin başka noktasında ise davul zurnalarla çalınan marşlar eşliğinde partililerle buluştu. Faruk Özlü, son olarak AK Parti Düzce İl Başkanlığı önüne geldi.

"Biz günübirlik hiçbir iş yapmadık, geleceği planlıyoruz"

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, yaptığı konuşmada geçen 5 yılı değerlendirerek, gelecek dönemde yapmak istediklerini anlattı. Özlü, "Cumhurbaşkanımızın, teşkilatlarımızın ve genel merkezimizin yaptığı değerlendirmeler sonucunda belediye başkan adaylığımı açıkladılar ve Cumhurbaşkanımız benim bir dönem daha Düzce Belediye Başkanlığı yapmam konusunda bir irade beyan ettiler. Bizim siyaset yapma tarzımız eser ve hizmet siyasetidir. Biz günübirlik işlerle, günü kurtarmaya yönelik hiçbir iş yapmadık. Bugüne kadar hep kalıcı işler yaptık. Geçen 5 yılda Düzce'de yaptığımız işler, şehrin temel sorunlarını çözmeye yönelik oldu. Bundan sonraki 5 yılda da Düzce büyük bir sıçrama ve atılım yapacak. Önümüzdeki 5 yıl Düzce'nin sıçrama yapma zamanıdır" dedi.

"Faruk Özlü Düzce'ye level atlattı"

Milletvekili Ercan Öztürk ise, "Bizleri büyükşehirlerin bile alamadığı hizmetlere ulaştıran, Düzce'nin vizyonunu genişleten, Düzce'ye level atlatan Belediye Başkan Adayımız Faruk Özlü ile yola devam etmenin coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Faruk Özlü'yü sizlere emanet etti"

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu de konuşmasında, "Biz belediye başkanımızı İstanbul'dan aldık getirdik. Cumhurbaşkanımız, Faruk Özlü'yü sizlere emanet etti. Kendine değil kentine çalışan başkan vizyonuyla, bakış açısıyla, hizmetleriyle yaptıkları ortada. Yeni dönemde de üstüne koyarak devam edecek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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