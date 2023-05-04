Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek

04.05.2023 19:49

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden İngiltere merkezli The Economist'in "Erdoğan gitmelidir" diyerek 14 Mayıs seçimlerini kapağına aldı. Hükümet kanadından ise ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Bugün Erdoğan olmasaydı dünya gıda krizi yaşayacaktı. Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde içişlerine karışanlarla işimiz olmaz. 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir." dedi.

Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 mayıs seçimleri öncesi tartışma yaratacak bir kapağa imza attı. "2023'ün en önemli seçimi" denilen kapakta "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar yer aldı.

"BUNLAR TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERİYORLAR"

Söz konusu kapağa hükümet kanadından ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Economist dergisinin bugün yeni sayısı çıktı. Bu seçimle ilgili '2023'ün en önemli seçimi' diye kapak yapmış. Kapağın içinde 'Erdoğan gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar." dedi.

Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek

"ERDOĞAN OLMASA DÜNYA GIDA KRİZİ YAŞAYACAKTI"

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Erdoğan niye gitsin sana ne zararı var. Bugün Erdoğan olmasaydı dünya gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Erdoğan ve Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği tehlikede. Neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz.

"14 MAYIS'TA MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Almanya YSK'dan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi. Bunlar hep müdahale etmek istiyor. Benimde Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanacak bir makalem vardı. Makalemi geri çekiyorum. Türkiye'nin hadsiz bir şekilde içişlerine karışanlarla bizim işimiz olmaz. 14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı verecektir."

YORUMLAR
500

14 Mayıs, Ekonomi, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermekten kaçtığı Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
19:55 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 anketin ortalamasında bir isim kıl payıyla yarışı kazandı
19:54 Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
19:49 HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı
19:43 Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 20:11:48. #1.13#
SON DAKİKA: Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement